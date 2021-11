Renovace domu v udržitelném rytmu

V rámci přestavby 102 m2 velkého prostoru se zachovala významná část původních materiálů, které designéři kreativně zkombinovali s novými a zakomponovali do současné podoby. Na první pohled je také patrná záliba majitelů v industriálním stylu.

Designéři chtěli v interiéru řadového domu zachovat atmosféru průmyslových let.

Hned u vstupu do domu upoutá pozornost velká žlutá zeď, na které vyniká původní schodiště. Stropním světlíkem umístěným nad schody do patra přichází do vstupní místnosti dostatek přirozeného světla.