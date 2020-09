Open House Praha zpřístupní i moderní IT kanceláře

Finanční skupina NN otevřela v Praze svůj moderní IT Hub na začátku roku 2019 a od té doby stihla získat dvě vrcholná ocenění ve své kategorii: IT Kancelář roku 2019 a Nejatraktivnější meeting point 2020.

„Jako součást velké korporace jsme měli určité limity. Museli jsme respektovat design korporace, ale chtěli jsme do toho vložit něco autentického a specifického,“ popsal ředitel IT Hubu Ronald Lipták s tím, že při návrhu kanceláře pracovali i s jejím umístěním v srdci industriálního Smíchova.

Nevšedním přístupem u nich bylo i to, že návrh IT Hubu připravovali se svými zaměstnanci.

„Myslím si, že ocenění máme nejen kvůli těmto přístupům, ale hlavně kvůli tomu, že jsme do kanceláře vnesli hravého komunikačního ducha,“ zmínil Lipták.

Další zasedací místnosti jsou pak inspirované komiksovými postavami, kultovními filmy 80. a 90. let či videohrami z 80. let, jako je například Pac-Man.

Palác se rekonstrukce dočkal teprve v roce 2019 a v současnosti většinu vnitřních prostor zaplňuje právě IT HubHub. Ten za zpracování svých kanceláří obdržel finálovou nominaci 1. ročníku soutěže CBRE Art of Space Awards, která se zaměřuje na firemní prostory.

„Jsou to sdílené pracovní prostory, máme tady komunitu zajímavých startupů, inovativních firem. Zajímavé jsou tyto prostory také z pohledu designového, architektonického, proto jsou součástí festivalu Open House Praha,“ vysvětlil marketingový specialista Vít Řezníček.

„Vycházeli jsme z toho, že je to funkcionalistická budova, takže jsme zde zanechali pár původních prvků, jako je nosník, který budovu drží. Snažili jsme se, aby byl interiér kreativní, inspirativní a zároveň navázal na původní funkci obchodního domu,“ řekl Novinkám architekt Jakub Heidler.

Zatímco HubHub bude veřejnosti přístupný v sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin, navíc zde po oba dny připravili speciální program pro děti, NN IT Hub má veřejnost možnost si prohlédnout pouze v sobotu od 10 do 18 hodin.