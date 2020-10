Nový byt nebyl ideální, dominantou se po úpravě stala rozšiřující se chodba

Původní dispozice interiéru nebyla tvárná. Na majitele působila příliš usedle a neosobně. Po společných diskuzích se studiem dospěli k rozhodnutí celý byt od základu změnit a do dispozice radikálně zasáhnout.

„Chtěli jsme už od vstupu do bytu dosáhnout vizuálního propojení s exteriérem. Od vstupních dveří je tedy vytvořena hlavní průhledová osa směřující skrz obývací prostor až na terasu. Vznikla tak postupně se rozšiřující chodba, která se rozlévá do hlavního obytného prostoru. Celá je obložena dřevem – na podlaze, stěnách i na stropě. V rámci dřevěného obkladu jsou skryty dveře vedoucí do pokojů a jsou zde umístěny niky pro ukládání upomínkových předmětů z cest.“