Nelekne se dlouhých vlasů ani prahů. Nejsilnější robotický vysavač od Samsungu v testu

Na rozdíl od chytrých telefonů jihokorejského elektronického gigantu má robotický vysavač tak trochu krkolomný název. Neplatí to přitom pouze pro testovaný kousek, ale také pro další modely v nabídce tohoto výrobce. Stačí si nicméně pamatovat, že VR20R7250WC POWERbot představuje to nejvýkonnější v nabídce Samsungu, neboť sací výkon dosahuje hodnoty 20 W.

A tím se rovnou dostáváme k největší nevýhodě tohoto modelu – pořizovací ceně. Zatímco konkurenční robotické vysavače se nabízejí již za částky startující pod hranicí tří tisíc korun, za vlajkovou loď případní zájemci zaplatí podle aktuálního ceníku 23 990 Kč.

Jedním dechem se ale sluší dodat, že většinu těch nejlevnějších vysavačů hned po prvním vysávání zase zabalíte do krabice, když zjistíte, že zkrátka na běžnou údržbu nestačí a že nemotorně bourají do všeho, co jim stojí v cestě.

Koneckonců i Samsung má v nabídce klidně i dvakrát levnější vysavače, model VR20R7250WC POWERbot ale zkrátka představuje to nejlepší, co je aktuálně k mání. Co tedy od něj můžeme čekat v praxi?

Samsung VR20R7250WC POWERbot. Foto: mif, Novinky

Samsung VR20R7250WC POWERbot. Foto: mif, Novinky

Čistí se sám

Patrně jednou z největších předností je samočisticí konstrukce. U celé řady konkurenčních robotických vysavačů se totiž stává, že se na jejich kartáče nabalí velké množství prachu, vlasy či chlupy a tím se zásadně sníží sací výkon – případně vysavač přestane vysávat úplně.

V případě testovaného kousku se však například dlouhé vlasy jednoduše rozmělní na drobné částečky, které se pak snadno vysají. Během několika týdnů intenzivního testování jsme nemuseli kartáč čistit ručně ani jednou.

Po prvním vybalení se některým uživatelům patrně bude zdát, že vysavač jezdí tak trochu pomateně po místnosti, ale opak je pravdou. Díky technologii Visionary Mapping 2.0 si totiž tento model postupně tvoří mapu vašeho domova, aby následně mohl vypočítat optimální trasu úklidu. Využívá k tomu optický senzor a trojosý gyroskop.

Už po pár dnech tak vysavač jezdí po bytě daleko jistěji a vytyčený prostor dovede uklidit rychleji. Sledovat mapu úklidu je mimochodem možné i na chytrém telefonu.

Praktické je také to, že výška je pouze 97 milimetrů, je tedy téměř o třetinu nižší než běžné automatické vysavače. Díky tomu může čistit i podlahu pod nábytkem. Díky senzoru FullView 2.0 se navíc dovede robot v praxi velmi obstojně vyhýbat i nejrůznějším překážkám, zbytečně nenaráží do nábytku a překvapivě se do něj nezamotávají ani kabely položené na zemi.

Za celou dobu testování se namotala pouze jedna třáseň od deky, když vysavač couval. Pak byla nutná manuální pomoc.

Kolečka Easy Pass o průměru 80 mm zajišťují, že se vysavač dostane i přes vyšší prahy, jak je i vidět v úvodním videu. Dovede totiž své tělo vyzdvihnout až o 15 mm. Problém mu nedělá ani najíždění na různé druhy podlah, tedy například najíždění na koberce.

Kartáč se čistí sám. Foto: mif, Novinky

Díky kolečkům dovede vysavač vyzdvihnout své tělo až o 15 mm. Foto: mif, Novinky

Zvládne i hrubší nečistoty

Sací výkon je dostatečný i na to, aby si poradil s hrubšími nečistotami. Je podobný jako u tyčových vysavačů. Pokud jste tedy byli zvyklí vysávat jednou za dva až tři dny, nyní budete muset na větší úklid brát klasický vysavač do ruky jen na větší úklid dvakrát až třikrát do měsíce.

Technologie CycloneForce mimochodem využívá odstředivou sílu k tomu, aby nasátý prach a nečistoty oddělila do vnější komory. Tím pomáhá zabraňovat nežádoucímu ucpávání filtru, takže výkon vysavače zůstává dlouhodobě optimální.

Jak často budete odpadní nádobku vynášet, záleží pochopitelně na tom, kolik nečistot se v domácnosti vyskytuje a jak často necháte robotický vysavač uklízet. Její objem je 0,3 l.

Co se výdrže týče, vysavač zvládne na jedno nabití luxovat podle nastaveného sacího výkonu zhruba 40 až 60 minut. Poté se sám přesune do nabíjecí základny a opět vyjede, až když je zcela nabitý. Z nuly na 100 % se nabije za dvě hodiny. Během doby, kdy jste v práci, ale zvládne bez problémů uklidit i byt o velikosti přesahující 100 m2.

Robotický vysavač v nabíjecí základně. Foto: mif, Novinky

Odpadní nádoba má objem 0,3 l. Foto: mif, Novinky

Mobil poslechne i z druhého konce planety

Ovládat model VR20R7250WC POWERbot můžete prostřednictvím dodávaného dálkového ovladače. Ten mimochodem můžete klidně i namířit na nějakou nečistotu a vysavač tak upozornit, že se tam nachází nečistota a má se tomuto místu věnovat. Pokud tedy například při vaření rozsypete mouku, není nic snadnějšího než zavolat na pomoc tuto robotickou uklízečku.

Spravovat vysavač je možné také prostřednictvím mobilní aplikace SmartThings, která je k dispozici pro zařízení s operačními systémy iOS i Android. Vysavač se totiž připojí na domovskou wi-fi a vy jej můžete ovládat na dálku klidně i z druhého konce planety.

V obslužné aplikaci je možné konfigurovat i časové intervaly, kdy by měl vysavač automaticky uklízet, a to, zda má být použit plný sací výko, či zda je vhodnější v danou chvíli tišší provoz.

Dálkový ovladač. Foto: mif, Novinky

Mobilní aplikace SmartThings. Foto: mif, Novinky

Resumé

Model VR20R7250WC POWERbot se nezalekne větší špíny, dlouhých vlasů a v podstatě žádného nepořádku. Je to velmi povedený společník, který vám ušetří spoustu času při běžné údržbě domácnosti.

Pořizovací cena je sice vyšší, ale testovaný kousek zkrátka představuje to nejlepší v nabídce Samsungu a s levnějšími modely se nedá srovnávat.