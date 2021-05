Na břehu Dyje vyrostl elegantní rodinný dům se zelenou střechou

Severní část domu, orientovaná do nábřeží, je zkosená a navazuje na střechy sousedních domů. Střecha je zelená a přechází do stoupající zahrady.

Vjezd i vchod do domu jsou z nábřežní ulice.

Dům má do nábřeží tři nadzemní podlaží, do svahu podlaží jedno. Severní část domu, která je orientovaná do nábřeží, je zkosená a tvoří šikmou střechu navazující na střechy sousedních domů. Zbývající část vrchní hmoty pokračuje střechou plochou.