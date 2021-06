Designérka vsadila při návrhu bytu na klasiku, moderna šla stranou

Když hledala designérka něco, co by dalo chodbě nějakou tvář, napadly ji černobílé fotografie, ideálně s pražskými panoramaty. Vyřešila to rafinovaně, a to zakoupením kalendáře, jehož autorem je Jiří Píša, známý jako Pražský fotograf. Listy z kalendáře dala do černých prosklených rámů a vznikla z toho velmi pěkná galerie s úchvatnými záběry staré Prahy.