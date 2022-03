Kanaďan se pustil do budování elektrického Rolls-Royce

Britský Rolls-Royce už na svém prvním elektrickém modelu Spectre sice pracuje, ale Kanaďan Vincent Yu, který se svojí rodinou žil v Richmondu, nehodlá do roku 2024 čekat. Rozhodl se, že rozjede vlastní projekt, při němž svůj Rolls-Royce Ghost přestaví na elektromobil.

Kanaďan se ovšem vydal na těžkou a finančně náročnou cestu, a to jen s malým týmem mechaniků. Proces přestavby trval dlouhé čtyři roky, při kterých musel muž cestovat několikrát do Japonska či Německa, aby získal patřičné díly. To podle webu Carscoops mimo jiné způsobilo, že jej dcera a manželka na čas opustily a muž dokonce pod tlakem financí musel prodat svůj dům.