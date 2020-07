Za volantem Škody Slavia

Po loňském Mountiaqu, pick-upu na bázi Škody Kodiaq, se studenti škodováckého strojírenského učiliště opět pustili do kabrioletu. A na rozdíl od předloňského Sunroqu nejčerstvější kousek, pojmenovaný Slavia po prvním výrobku pánů Laurina a Klementa z konce 19. století, vypadá, že by s ním mohla být zábava i v zatáčkách.

Abych zjistil, jestli tomu tak skutečně je, přijal jsem pozvání do Bělé pod Bezdězem, kde se v lesích skrývá malý závodní okruh. Tedy, „závodní“ – vozovka je úzká tak akorát na jedno auto a jakékoliv jiné soupeření než časovku si tu moc nedokážu představit. Ale protože budu na trati sám, můžu bílý spider řádně vyzkoušet.

Když už jsem nakousl kufr, Slavia ho má obrovský – je pod celým krytem s „kapkami“, který zaujal místo zadní části kabiny. Ten kryt je ale pevný, snaží se nahradit střechu v pevnosti karoserie, a do zavazadelníku se dostanete jen malým víkem vzadu.

Slavia je samozřejmě rozvorem náprav stejná jako Scala a já se nemůžu zbavit dojmu, že měla být kratší, nebo že měly být dveře protažené dozadu; mají délku jako na sériovém pětidveřovém voze. Takhle to vypadá, že je Slavia zbytečně dlouhá, delší, než by pro ostré svezení dvou lidí musela být.

Otvírám bezrámové dveře s pevnými skly, připomínajícími hrot šípu, a soukám se do sedačky. Je tvrdá s výrazným bočním vedením a čtyřbodovými bezpečnostními pásy. Chci si je přes ramena pevně utáhnout, ale kvůli absenci pátého bodu mezi nohama mi břišní část leze nahoru. Zbytek interiéru však působí stejně bytelně, jako v každé sériové škodovce.

Až na volant z Octavie, sportovní sedačky a panel ovládání LEDkového podsvícení vozu to tu vypadá přesně jako ve Scale.

Vyrážím a záhy cítím tenoučké bočnice pneumatik. Slavia dostala 20“ kola z Kodiaqu RS, obutá do slupek od Continentalu, a na komfortu jízdy je to vážně znát – cítím každou drobnou nerovnost. Náboje kol a brzdy jsou z Octavie RS, zbytek odpružení je směsice dílů z různých škodovek; např. tlumiče pérování jsou z fabie.

První dvě kola zjišťuji, kudy mám jet, a osahávám si trať. Pak přepínám převodovku do manuálního režimu a trochu přidávám; samozřejmě s vědomím toho, že to je showcar, auto, které se má spíš vystavovat, než že by mělo podávat nějaké úžasné jízdní výkony.