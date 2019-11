Výstava mapuje historii automobilu, ukazuje i starou tatrovku

Kdysi dávno vyhrál spalovací motor nad elektřinou a parním strojem souboj o to, co bude pohánět nový vynález, nazvaný „automobil”. V současné době se zdá, že éra spalovacího motoru spěje ke svému násilnému konci. Těchto více než sto let překotného vývoje připomíná Victoria and Albert Museum v Londýně.