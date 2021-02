Vůně nového auta je opojná, ale může být i zdraví škodlivá

To, co zná každý řidič pod pojmem „vůně nového vozu“, je vlastně proces takzvaného odplyňování. Postupem času se totiž chemikálie používané v některých kusech interiéru vozidla začnou pomalu uvolňovat do vzduchu a tím vzniká onen ikonický zápach.

Studie, kterou provedli Aalekhya Reddam a David C. Volz z University of California Riverside, měla za cíl odhadnout, v jakém bodě by mohl být vzduch za volantem tak karcinogenní, že by mohl ohrožovat bezpečí řidiče. Výzkum zjistil, že se v kabině vyskytuje i benzen a formaldehyd. Bezpečnou míru tyto látky v kabině překročí už za 20 minut v letním počasí.