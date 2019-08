Vozy Hyundai a Kia dostanou koloběžky

To, co vidíte zde na fotografiích a videu, je už odvozený sériový produkt, který se stane součástí budoucích automobilů korejských značek. Při uložení do vozidla se koloběžka nabíjí automaticky s využitím elektřiny vyráběné automobilem za jízdy, aby uživatel mohl hladce dorazit až do cíle své cesty.