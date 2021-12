Volvo a Polestar údajně pracují na dvou malých elektromobilech. Techniku nemají sdílet

Volvo chce v dohledné době představit malý elektrický crossover, vůz zhruba velikosti Mercedesu EQA nebo DS 3 Crossbacku E-Tense. Píše to britský web Autocar s tím, že to má být první volvo na platformě SEA, která pochází od jeho čínského majitele Geely.

První použití téhle platformy slibuje hodně - dostal ji čínský hatchback jménem Zeekr 001 a je u něj možnost 86- nebo 100kWh baterie, což by znamenalo dojezd až 700 km na jedno nabití. Také rychlost nabíjení je úctyhodná - vůz má zvládat výkon až 360 kW. Jinými slovy, v ideálních podmínkách by mohl nabít energii na 120 km jízdy během pěti minut.

Samozřejmě, musíme se ptát, jestli pro malý crossover jsou takovéto schopnosti potřeba. Velká baterie a superrychlé nabíjení budou pravděpodobně znamenat vysokou cenu. Volvo tento nový crossover údajně považuje za důležitý k tomu, aby do roku 2025 tvořila elektrická auta 50 % prodejů značky.

Nový elektromobil máme očekávat i u Polestaru, ovšem pravděpodobně ne na stejné platformě. Měl by stát okolo 1,2 milionu korun, takže se podle Britů dá očekávat, že bude sdílet techniku s již existujícím Volvem C40 Recharge. To by znamenalo baterie o kapacitě 64 nebo 78 kWh a pohon předních nebo všech kol.