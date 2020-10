Volkswagen zvažuje prodej některých značek z koncernu

Možností, co se značkami bude, je řada, ale ukončení činnosti by zatím na stole být nemělo. Členové vedení podle agentury hovoří o technologických partnerstvích pro tyto značky, restrukturalizaci, osamostatnění anebo prodeji. Tomu poslednímu by nasvědčovaly i nedávné zvěsti o tom, že Bugatti přejde pod Rimac , chorvatského výrobce elektrických supersportů.

Koncern zjišťuje, zda má dostatek zdrojů na to, aby pro značky malé co do počtu prodaných aut vyvinul elektrické platformy. V současnosti totiž investuje miliardy eur do transformace své hlavní nabídky na elektromobilitu. Součástí je i řada elektrifikovaných verzí Škody Octavia a nový elektromobil Enyaq.