Volkswagen plánuje operativní leasing ojetých elektromobilů, chce tak hlídat své baterie

Běžný či operativní leasing je pro řadu lidí dobrý způsob, jak se dostat k novému automobilu. Volkswagen to ovšem chce v případě elektromobilů nabídnout i na trhu ojetých aut, píše web Automotive News.

Důvodem je, že VW si takto chce zachovat kontrolu nad svými trakčními bateriemi, a to nejen pro použití v autech, ale i pro následné využití například u nabíjecích stanic nebo domácích úložišť energie.

„V Evropě se snažíme o druhý a i třetí leasing, aby auto zůstalo v našich rukou. Dnes si myslíme, že životnost baterie je asi tisíc nabíjecích cyklů a asi 350 tisíc kilometrů, něco takového. Takže baterie má nejspíš životnost delší než auto a my chceme tu baterii získat. Nechceme se jí zbavovat,” cituje web Herberta Diesse, hlavu koncernu VW.

Podle Diesse baterie můžou mít značnou hodnotu i poté, co zbytek auta na ceně významně ztratí. Anebo že právě baterie udrží hodnotu auta vysoko, takže leasing ojetého auta by mohla být vhodná volba pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou chtít koupit nové auto.

Šéf americké divize Volkswagenu Scott Keogh dodal, že hodnota auta může být pro leasing dostatečná až osm let od prvního uvedení vozu. Poté by se auto mohlo vrátit k Volkswagenu a jeho baterie by mohla být recyklována.