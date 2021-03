Volkswagen napsal, že se v USA přejmenuje na Voltswagen

Volkswagen budoucnost automobilového sektoru vidí v elektromobilitě, se kterou má velké plány. Jen do roku 2025 chce do vývoje elektromotorů investovat zhruba 35 miliard eur (asi 915 miliard Kč) a dalších 27 miliard eur (skoro 706 miliard Kč) vložit do digitalizace. Díky elektřině, digitalizaci a ekologickému provozu chce Volkswagen do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality.