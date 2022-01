Volkswagen a Bosch vytvoří společný podnik, bude pomáhat továrnám na baterie

„Pracujeme na vybudování kompletního lokalizovaného evropského dodavatelského řetězce pro e-mobilitu ´made in Europe´,” dodal.

Schmall v pondělí podepsal se šéfem výroby a technologie společnosti Bosch Rolfem Najorkem memorandum o porozumění v této záležitosti, uvedl předtím Manager Magazine. Společný podnik by měl dodávat do Evropy a možná i do dalších oblastí, přičemž výrobu rozjede ve druhé polovině roku, napsal list.