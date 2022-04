Velikonoční koncepty Jeepu oslavují výročí i vyzdvihují elektrický pohon

Je to Jeep Wrangler Magneto 2.0 , elektrická verze wrangleru současné generace JL. Trochu s podivem je, že k elektromotoru má šestistupňovou manuální převodovku, když mimo jiné víme, že elektrický pohon wrangleru 4xe nepotřebuje v terénu ani redukci , ale koneckonců je to jen koncept.

Vylepšení se týkají zdvojnásobení maximálního proudu v pohonném ústrojí na 600 ampér, což znamená nejvyšší točivý moment 1152 Nm a s ním i zrychlení z nuly na 60 mph (97 km/h) za dvě sekundy. Tedy, alespoň to automobilka tvrdí.

Zbytek kromě drobných úprav designu a prodloužení převodového poměru prvního stupně šestistupňového manuálu z 5,13 na 3,36 zůstává stejný jako loni. To znamená 30cm prodloužení rozvoru dvoudveřové verze wrangleru, 7,6cm zvýšení podvozku, 40″ pneumatiky a odlehčené nárazníky.

Do historie se dívá koncept Jeep '41 , který je postaven na základě pětidveřového Wrangleru Unlimited gen. JL tak, aby vypadal jako původní armádní vozidlo z roku 1941. Ostatně, Jeep právě v loňském roce slavil osmdesátiny od začátku produkce tohoto stroje, který motorizoval americkou armádu v druhé světové válce, v Koreji nebo ve Vietnamu.

Je to ale odkaz veskrze moderní, neboť v útrobách se skrývá pohonné ústrojí z wrangleru 4xe. To znamená řadový dvoulitrový zážehový čtyřválec spojený s elektromotorem pro celkový výkon 380 koní a točivý moment /637 Nm.

Dalším vzpomínkovým kusem je koncept Jeep Rubicon 20th Anniversary , který slaví 20. výročí ryze offroadové varianty wrangleru Rubicon. Koncept má pětidveřovou karoserii, zatímco původní Rubicon měl třídveřovou; pětidvířko s názvem Unlimited přišlo na trh až o pár let později.

Důvodem je motor. Je to 6,4l osmiválec, který se pod kapotu wrangleru dostal teprve nedávno ve verzi 392. Vůz dostal navíc aktivní výfukové potrubí, polodveře, o 5 cm zvýšený podvozek, ocelové nárazníky s navijákem, ocelovou ochranu podvozku a 37″ terénní pneumatiky.

V reálném světě použitelnější je koncept Jeep D-Coder , který je v podstatě jezdícím katalogem oficiálního příslušenství značky Jeep Performance Parts. Cokoliv, co je na autě červené, pochází z katalogu příslušenství a můžete si to objednat na svůj gladiator.

Je tu třeba zvýšené sání, upravené nárazníky, přídavná světla, organizér do korby, zahrádka na ni, trubkové dveře, naviják značky Warn. boční ochranné trubky pod prahy, tvrzené čelní sklo Gorilla nebo 17″ kola se zámky pneumatik obutá do 37″ terénních bf goodrichů. A na každém díle je QR kód, který vás přesměruje přímo na stránku onoho produktu do oficiálního e-shopu Jeep Performance Parts.