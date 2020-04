Úžasný depozitář Petersenova automobilového muzea poodhaluje virtuální prohlídka

„Trezor” Petersenova automobilového muzea v podzemí obsahuje nějakých 250 automobilů; tato virtuální prohlídka je jen jedna z několika, které muzeum v současné době dělá, a ukazuje část tohoto prostoru. A opravdu je na co se dívat; video má lehce přes hodinu, a pokud máte rádi auta s příběhem, nebudete se od něj chtít odtrhnout.

Podle průvodce se tato auta tehdy kupovala tak, že si zámožný člověk koupil od Duesenbergu šasi a motor a na to si nechal zakázkově postavit karoserii u některého karosáře. Dnes je něco takového nemyslitelné, třebaže sem tam se auto se zakázkovou karoserií objeví.

Naproti stojí Rolls-Royce Freda Astaira z roku 1927, který má kufr od Louise Vuittona. Je to doslova kufr, připevněný k zádi auta; tehdy takhle vypadaly zavazadelníky. A proto se dodnes prostoru pro zavazadla říká kufr.

Je tu také spousta filmových aut či aut herců a zpěváků - červený Delahaye Eltona Johna, Greased Lightning z původního filmu Pomáda nebo Ferrari 308 detektiva Magnuma. To má speciálně snížené sedadlo, ale herec Tom Selleck byl i tak příliš vysoký na to, aby mohl zavřít střechu. Takže v seriálu jezdil pořád bez ní.

Zajímavý je také lososový Lincoln Imperial, který patřil Jane Mansfieldové. Ta zemřela tak, že v jiném autě nabourala zezadu do návěsu kamionu a podjela nákladový prostor. Od té doby mají návěsy vzadu ocelový hranol, který zabraňuje tzv. podjetí - a tomuto ochrannému prvku se v USA říká „Mansfield Bar”, tedy „tyč Mansfieldové”.

O kousek dál stojí De Tomaso Pantera, které Elvis Presley koupil své přítelkyni a pak do něj nějkolikrát střelil pistolí, Imperial, který používali prezidenti Dwight Eisenhower a Richard Nixon, nebo Nash Healey, ve kterém Clark Kent jezdil v seriálu Superman. A taky Rolls-Royce Phantom I Jonckheere Aerodynamic Coupe, zvaný „Round Door”, vyrobený v roce 1925 a překarosovaný v roce 1932 tak, že má kruhové dveře; proto „round door”. Tohle auto vzniklo jen proto, aby vyhrávalo přehlídky, a taky se to podařilo.

Jedna z perel sbírky však jistě je Ferrari 125 S z roku 1947, které pravděpodobně je úplně prvním vyrobeným silničním Ferrari. Studio Ferrari Classiche v Itálii nyní zkoumá, zda to je skutečně tak. A o kousek dál stojí Ferrari Barchetta z roku 1952, postavené speciálně pro Henryho Forda.

Jakkoliv je tenhle seznam relativně dlouhý, je to jen malinká část toho, co ve videu uvidíte. A to průvodce ani nehovořil o všech autech, která v Trezoru stojí.