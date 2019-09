Umýt auto požární hadicí? Rusové ukazují, jak to dopadne

Kanál Grage 54 přináší do youtubového světa aut dost srandy. Tihle nadšenci už vyzkoušeli, jestli auto zvládne jet na poklopech od kanálu nebo spalovat kolu . Nyní je na čase umýt starou Ladu. A pořádně.

Už s vysokotlakými ručními myčkami, lidově řečenou wapkami, se to musí opatrně. Kdejaká porucha na laku se tlakem vody zblízka může násobit, dokonce i odloupnout lak. Jenže to, co vyzkoušeli ruští dobrodruzi, už je jiná.