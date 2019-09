Toyota vodíku stále věří, připravuje druhou generaci vozu Mirai

Toyota Mirai nikdy neměla být jen jakýsi koncept. Toyota to s ní myslela tak vážně, že i když na světě prakticky neexistovala infrastruktura na čerpání vodíku, přesto ji nasadila do nabídky. Ne tedy do zcela standardní, zákazník musel opravdu cíleně jít po tomto voze, ale nikdo jiný tehdy takovou variantu nenabízel.