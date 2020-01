Toyota svolává do servisu miliony aut kvůli airbagům

Jedná se o vozy Corolla modelových let 2011 až 2019, Matrix modelových let 2011 až 2013 a Avalon, včetně jeho hybridní verze, a to v modelových letech 2012 až 2018. Auta mohou mít vadnou elektronickou řídicí jednotku, která může během dopravní nehody způsobit nespuštění či pouze částečné spuštění airbagu.