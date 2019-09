Toyota slaví, za 68 let vyrobila deset milionů Land Cruiserů

Některému autu netrvá tak dlouho, než pokoří desetimilionovou metu (vyprávět by mohl třeba Volkswagen Golf), ale musíte si uvědomit, že terénní auto je poněkud specifický druh vozu. Land Cruiser nikdy nespadal do nějaké podivné třídy Sport Utility Vehicle nebo podobných kříženců.

Vždy to bylo auto do pořádného terénu. A zároveň to bylo auto, které sice zvládlo terénní nástrahy, ale už od osmdesátých let to byl i vůz vcelku komfortní, exkluzivní a klidně se s ním dalo vyrazit na dlouhé tratě.