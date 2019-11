Toyota představila menšího sourozence modelu RAV4

Že jde o malý crossover, je jasné hlavně z délky – auto má 3995 mm. Pokud to porovnáme třeba s C-HR a jeho 4349 mm, je to výrazně méně. Vzhledově se trochu blíží většímu sourozenci Toyotě RAV 4. Má téměř shodný design přídě. Sice trochu umírněnější, ale ty prvky jsou zde znát.

To, co je na autě zajímavé, je podvozek. Není totiž od Toyoty, ale od Daihatsu. Jde o Daihatsu New Global Architecture (DGNA), která je začátkem velké výměny dílů mezi těmito dvěma automobilkami.