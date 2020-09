Toyota Land Cruiser prošla modernizací, je silnější i úspornější

V Toyotě usoudili, že se podívají na současného Land Cruisera a udělají z něj ještě lepší stroj, než jakým byl doposud. A dá se říct, že se to povedlo. Auto totiž pořád sází na velmi povedený design a hlavním změny se udály pod kapotou.

Zrychlení na stovku je 9,9 sekundy - o tři sekundy rychleji, než to zvládl předchůdce - a nejvyšší rychlost je 175 km/h. Oproti dosavadnímu vozu má být nový Land Cruiser také úspornější, a to o 0,7 l/100 km, tedy má spotřebovávat rovných sedm litrů. Daní za to, je, že se Toyota už nedokázala vyhnout použití technologie start-stop.