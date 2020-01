Toyota chystá nový Land Cruiser

Podle japonského serveru chce Toyota i u Land Cruiseru, kterého bychom se měli dočkat v srpnu letošního roku, držet současný trend a prodávat ho i ve variantě s hybridním pohonem. Ten by měl údajně vycházet ze šestiválcového motoru se zdvihovým objemem 3,5 litru s výkonem 295 koní a točivým momentem 356 Nm a nahradit by měl menší ze dvou osmiválců, které se do Land Cruiserů instalují pro americký trh.

Nový Land Cruiser by měl využívat novou sdílenou platformu TNGA, stejně jako většina současných modelů od Toyoty. To by nasvědčovalo tomu, že si off-road zachová účinnou žebříkovou strukturu podvozku, ale zároveň se sníží hmotnost auta. Úplně zmizet by naopak měla zastaralá šestistupňová automatická převodovka a místo uvolní modernější verzi CVT a stálému pohonu všech čtyř kol.