Toyota chce díky novému asistentu zabránit záměnám brzdy za plynový pedál

To by samo o sobě nebylo nic nového, řada automobilek už dnes nabízí systém, který nedovolí vozu prudce zrychlit, příp. se rozjet, když se před ním něco nachází. Třeba dům nebo sloupek. Toyota k tomu přidává detekci chodců a cyklistů, ale nejen to - podle webu The Japan News vůz má řidiči odepřít zrychlení, když na plyn dupne i ve chvíli, kdy před autem nic nebude.