Toyota a Yamaha pracují na osmiválci poháněném vodíkem

Automobilky v Japonsku, konkrétně pak Toyota, Mazda či Subaru a v neposlední řadě i výrobci motocyklů Kawasaki a Yamaha se zavázaly, že budou společně usilovat o to, aby auta se spalovacími motory postupem času nezanikly.

Zatím ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by takový motor měl najít cestu do sériového vozidla. Toyota i Yamaha ovšem věří, že každý takový projekt přiblíží spalování vodíku blíže do běžných vozidel. „Takové motory mají potenciál být uhlíkově neutrální a zároveň zachovat naši vášeň pro spalovací motory,“ uvedl prezident Yamaha Yoshihiro Hidaka.