Titán bude žít. Bugatti se svého šestnáctiválce nevzdá

To znamená, že nástupce Chironu s největší pravděpodobností také tento motor dostane, byť jistě v nějak upravené verzi. Kdy ho uvidíme, je ve hvězdách; výroba Chironu má běžet do konce roku 2021 a ještě necelých 100 kusů z výrobního plánu čeká na své majitele.

Druhý model značky, o kterém se zatím stále spíš mluví, než že by byly vidět nějaké hmatatelné výsledky, by podle starších Winkelmannových slov nicméně mohl být bateriovým elektromobilem. A mohlo by to být auto, které majitelé budou používat každý den, nikoliv jen o víkendech.