Bugatti překonalo magických 300 mil v hodině

Od doby, co je na světě stroj zvaný automobil, se výrobci předhánějí, kdo postaví nejrychlejší auto na světě. Tento boj vládne jak u absolutních rekordů s auty s proudovými motory, tak i – a možná spíš – u aut pro normální silnice. A právě v téhle disciplíně máme dost pravděpodobně nového rekordmana.

Je jím upravené Bugatti Chiron a rychlost, které dosáhlo, je 490,484 km/h. To znamená, že také překonalo magickou hranici 300 mil za hodinu, v těchto jednotkách byla jeho rychlost 304,773 mph. Stalo se tak začátkem srpna na testovacím polygonu v Ehra-Lessien.

Než namítnete, že upravená auta do tohoto žebříčku nepatří, protože nejsou sériově vyráběná, je třeba říci, že úpravy jdou na triko samotnému Bugatti. Automobilka o voze navíc říká, že je to „prototyp blízký sériové výrobě”. Může to tedy být předzvěst silnější a rychlejší verze Super Sport?