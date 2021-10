Testy zimních pneumatik 2021 nejen pro SUV: Zavedené značky jsou správnou cestou

Začátek listopadu je za dveřmi a s ním i povinnost jezdit na zimních pneumatikách, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat. Opatrný řidič i ten, který jezdí v horách, už zimní pneumatiky na autě jistě má – již před pár týdny se na vrcholcích hor hodily.

Co znamenají nápisy na pneumatikách? Zjistíte z nich mnohé

Co znamenají nápisy na pneumatikách? Zjistíte z nich mnohé AutoMoto

První místo sdílela s pneumatikami Michelin Pilot Alpin 5 SUV, které jsou na sněhu podobně špičkové, mají dobrou odolnost proti aquaplaningu a bodují také nízkým valivým hlukem. Ovšem, ať sáhnete kamkoliv do horní půlky nabídky, dost pravděpodobně neuděláte chybu.

Goodyear je na špici i v testu pneumatik pro malá auta a nižší střední třídu německého autoklubu ADAC. Ten testoval snad nejrozšířenější rozměr na českých silnicích, tedy 195/65 R15. Na sdíleném prvním místě tu jsou pneumatiky Goodyear UltraGrip 9+ a Dunlop Winter Response 2. Značka Dunlop patří do amerického koncernu Goodyear Tire and Rubber Co., který si tedy může započítat dvojí vítězství. V těsném závěsu jsou pneumatiky Michelin Alpin 6 a Vredestein Wintrac.