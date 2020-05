Test Volkswagenu Tiguan Offroad: Když chcete do terénu víc než vůbec

Kromě něj je to zvenčí v podstatě standardní Tiguan s mohutnou, pick-up Amarok připomínající přídí; té by se při faceliftu, který model čeká letos , měl zbavit. A při pohledu z profilu se člověku zdá, že vůz končí moc brzy.

Trochu horší to je s převodovkou. Obecně odladěná je dobře a ani ve standardním jízdním režimu zbytečně nepodtáčí motor a nečiní vůz letargickým, to palec nahoru. Zároveň ve sportovním režimu nedrží kvalty do nesmyslně vysokých otáček; jezdím raději v něm, neboť převodovka lépe podřazuje před zatáčkami.

Jenže při rozjezdu na zpátečku do kopce nechá vůz po uvolnění brzdového pedálu sjet dopředu, než spojka zabere. Řešením je držet brzdový pedál levou nohou, pravou přidat plyn a až pak pustit brzdu, ale pokud to nevíte, můžete se dostat do kolize třeba se stromem, před kterým jste těsně zastavili. A že se to stát může - tohle auto se lehkého terénu nezalekne.