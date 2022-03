Test Hyundai Bayon: Umí přesvědčit i zklamat

Nakonec to ale tolik nevadí a skutečná tlačítka mám rád. Jen bych to vzhledem k tomu, jak nízká je variabilita displeje zastávajícího funkci přístrojového štítu – což je problém všech hyundaiů, nejen bayonu – udělal naopak, tedy dal vozu analogové budíky a větší centrální displej.

Takový výsledek není na tříválec s turbodmychadlem nic, za co by se měl stydět. Navíc má motor i navzdory pomalejšímu vytáčení otáčky docela rád. Pod dvěma tisíci působí, jako bych ho podtáčel, a ochotně táhne okolo pěti až za šest tisíc.

Pochopitelně se to dá vyřešit vypnutím start-stopu pokaždé, když do auta sednete. Taky jsem to tak záhy začal dělat, start-stop se vypíná snadno tlačítkem vlevo pod volantem.

Další zásadní vada bayonu se ovšem nedá odstranit tak snadno a je o to horší, že za ni může příplatek – reflektorové LEDkové světlomety. Jejich efektivita je tak mizerná, že pominu-li teplotu světla, připadám si, jako bych se vrátil o pětatřicet let zpátky v čase.

Největším problémem světlometů ale není nízká intenzita světla, to by člověk ještě nějak překousl. Je to tvar kužele, který je příliš úzký a téměř vůbec neosvětluje krajnice. Ani pravou, na kterou by měla horní linka ohraničení potkávacích světlometů mít odskok, aby řidič lépe viděl na značky, chodce a případnou zvěř.