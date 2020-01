První jízda s Fordem Puma: Do města i zatáček

Puma se objevila v ceníku českého zastoupení Fordu už loni na podzim, a to za cenu od 450 tisíc. Ford si však nechal mezinárodní novinářskou prezentaci až na druhou půlku ledna.

Oproti mrňavému Ecosportu a rodinnému modelu Kuga vypadá mnohem elegantněji a dravěji, designérům se povedlo zamaskovat masu auta za A-sloupky. Vůbec bych se nestyděl použít označení SUV-kupé. To vše i přes fakt, že Puma má oproti oběma stájovým kolegům větší kufr.

Ono „maskování masy“ proběhlo pomocí tzv. „anti-wedge line“, tedy „linky proti klínu“. Nejde o nic jiného než o designovou linku zepředu dozadu klesající. Tady to je konkrétně od předních světel pod A-sloupky a je to jeden z detailů, díky kterému příď působí tak mohutně. Klesání linky je ale spíš optické – zpoza volantu nejsou boule světel vidět.

Ano, boule. Nevím, jestli to na fotkách dostatečně vynikne, ale příď Pumy mi připomíná některé Astony nebo Porsche. A když se do světel podívám ze správného úhlu od loga na kapotě, vidím skrz vypouklá krycí skla. Snad žádné jiné „normální“ auto na světě nic takového nemá.

Otevírám dveře a nasedám za volant; nejprve verze Titanium X. Puma je tak akorát vysoká, aby se do ní nasedalo pohodlně i starším lidem. Jak si ale později všímám, zadní sedačky nemají ve stropě madla, jen háčky na kabát.

Také, a to je v této třídě aut opravdový unikát, tyto tři měchy zajišťují masážní funkci. Není příliš sofistikovaná, ale aspoň něco.

Potahy sedadel této verze jdou sundat a hodit do pračky, což ocení rodiny s malými dětmi. Nevýhodou je poměrně krátký a úzký sedák bez možnosti prodloužení.

Na fotkách sice nějaké boční vedení má, ale je to jen náznak, který tělo v zatáčkách nijak nedrží. Varianta ST Line, kterou testuji později, nemá chytré potahy a má jen obyčejnou mechanickou bederní opěrku.

Kapitolou sama pro sebe je přepínání mezi režimy. Jednak je tlačítko hluboko dole, pod pákou ruční brzdy, a jednak, a to hlavně, animace budíků při přepínání režimů trvá zoufale, zoufale dlouho.

Je krásná, to ano, ale je strašně dlouhá a symboly režimů nad kolečkem jsou titěrné. Celé to odvádí pozornost od řízení mnohem víc, než by mi bylo milo.