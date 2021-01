Test čtyřválcové Toyoty Supra: Zkrocení

Podruhé za volantem Toyoty Supra sedlám verzi, nad kterou řada lidí ohrne nos dvakrát. Nejen, že to je vespod BMW, ale navíc má jen čtyřválcový motor, slyším je říkat. Co na tom, že je díky němu o metrák lehčí a má lepší rozložení hmotnosti – klávesnicoví odborníci mají jasno.

Zkraje našeho týdenního soužití mi na ní vadilo víc věcí. Na dlouhé cestování není moc pohodlná, všude mě všechno tlačí a není z ní moc vidět. Ale sedačky jsou celkem dobré, mají víc než slušné boční vedení a vypadají dobře. Za jízdy ale vidím volant, který je pořád ošklivý, a o co má tenčí věnec, o to tlustší jsou místa, kde ho člověk drží.

Taky mi vadí, že jediné místo, kam si můžu dát velkou láhev s vodou, aby v zatáčkách nelítala, je držák na hasicí přístroj, že zavazadelník není od kabiny nijak oddělen a že kdykoliv vezmu levým zadním kolem velkou díru, ozve se za mou hlavou tak strašná rána, že když se to stalo prvně, zastavil jsem a hledal, co se rozbilo.

Pořád je přetáčivý, pořád musí člověk být ve střehu, ale podvozek nepracuje proti vám, nýbrž s vámi. Pokud aspoň trochu víte, co za volantem děláte. Je mnohem přístupnější běžným smrtelníkům – třebaže špatný asfalt stále nemá rád. Je blíž technicky spřízněnému BMW Z4, které je orientované spíš na pohodlí, ale jeho záď je taky velmi rozverná.

Přidejte málo a prostě zatáčku projedete a nebude to nic zázračného. Přidejte moc a stabilizace vám začne brát výkon. Nevtíravě, jemně, ale jasně znatelně. Tohle auto pořád není pro ty, co se chtějí jen ukazovat, pořád je třeba pro něj mít cit.

Podvozek ke mně totiž mluví skrze sedačku; možná ne tak jasně, jako v Mazdě MX-5, ale mnohem více a čitelněji, než u šestiválce . Čtyřválcová supra mi neříká „Zabiju tě, ty ubožáku,“ při každém nastartování jako šestiválec, pak se o to celou cestu nesnaží a když v cíli motor vypínám, nebrblá „Safra, tak se mi to zase nepovedlo. Ale příště se těš!“

A to i když mám trochu prostor, abych rozhodil záď. I přes automatickou převodovku a prodlevu turbodmychadla totiž driftuje skoro sama; zejména díky torsenu. Do smyku jde krásně čitelně, můžu ho hezky chytit a držet – a baví mě to tak moc, že než se naděju, zadní gumy dostanou na frak víc, než jsem chtěl.