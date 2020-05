Test Audi Q3 Sportback: Výborného měšťana kazí jediná věc

Interiér je podobný příběh. Chtěl jsem se vyhnout klišé na způsob „typické Audi”, ale ono to jinak skoro nejde. Všechno, na co sáhnete, působí bytelně a hodnotně; aby taky ne, za tu cenu. Skutečně si tady přijdu jako v prémiovém autě, možná i víc než v BMW X2, které je pro Q3 Sportback přímým konkurentem. Právě tady je znát každá koruna z na první pohled šílené cenovky.

Volant by mohl být kulatý, ale to je věc vkusu; hlavní je, že se dobře drží a že se skrz jeho tlačítka skvěle ovládá digitální přístrojový štít i infotainment. Jeho displej, lehce natočený k řidiči, je vynikající a nechcete-li se spoléhat na online dopravní data od Audi - která jsou velmi dobrá, ale neřeknou vám o radarech, jako Waze - podporuje Android Auto i Apple CarPlay.

Co do prostornosti interiéru a kvality sedaček si nemůžu stěžovat, až na příliš tvrdé polstrování, a přítelkyni vyhovuje, že mezi námi není „přehrada” vysokého středového tunelu. A s výškou 184 cm se vejdu pohodlně i za sebe, jak co do prostoru na kolena, tak i na hlavu. Ale je to těsné a o pár čísel vyšší kolega už měl s místem pro hlavu problém.