Tajemný sběratel se rozhodl rozprodat svá auta. Některá z nich neviděla denní světlo dekády

Snažil se k ní dostat, ale bez úspěchu - až do letošního jara, kdy ho sám majitel kontaktoval, že chce sbírku rozprodat a potřebuje auta vyčistit. Kosilla se zeptal, jestli při čištění může natáčet. „Bez problémů, jen nezveřejňujte mé jméno ani místo, kde je sbírka,” zněla odpověď. Jediné, co o sbírce tedy víme, je, že se nachází někde v USA.

A také to, že v ní jsou i neuvěřitelně vzácná auta. „Pracoval jsem s řadou sbírek, takže jsem viděl zajímavé věci, ale tato mi vzala dech z řady důvodů. Mimo jiné tím, že je to ohromné množství aut nacpané do těsných prostor,” říká Kosilla. „Další věc - spoustu těchto aut nikdo neviděl dvacet, třicet, čtyřicet let, takže na nich jsou ohromné vrstvy prachu,” dodává.