Světovým autem roku 2020 je Kia Telluride

Vítězem ankety Světové auto roku 2020 (World Car of the Year 2020) se stává Kia Telluride. Kvůli epidemii koronaviru byl vůz z kanadského Toronta vyhlášen online. Stejně jako vítězové vedlejších anket. Původně se vyhlášení mělo konat na odvolaném autosalonu v New Yorku.