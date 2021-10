Startup pro autonomní řízení Aurora zná cestu k ziskovosti, říká vedení

Firma plánuje, že se po finanční stránce dostane ze ztráty v roce 2027. Toho chce dosáhnout tak, že autonomní náklaďáky pustí do ostrého provozu v roce 2023 a robotaxíky o rok později. Ty se budou zpočátku soustředit na jízdy v místech, kde se dá očekávat velká marže, tedy jízdy na letiště a v obchodních čtvrtích.

Slibuje si hodně zejména od autonomních náklaďáků. Řidič v USA v současnosti tvoří 40 % nákladů na dopravu a může jezdit jen 11 hodin denně. Autonomní vůz by mohl jezdit nonstop a nevyžadoval by mzdu, třebaže náklady na pořízení takového tahače budou velmi pravděpodobně vyšší než na koupi normálního kamionu a najmutí řidiče. Těch je nicméně na trhu aktuálně nedostatek, a to nejen v USA.