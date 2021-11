Smůla pro Kiu Stinger. Nejspíš se nedočká nástupce

„Stinger byl transformační vůz a otevřel zcela nový pohled na to, čím může být Kia. Byl to sportovní a precizní řidičský nástroj. Nová EV6 je na tom podobně,“ doplnil designér. Stinger v nabídce Kii ovšem ještě nějakou dobu zůstane, minimálně do roku 2024.