Smart si jede pro další facelift, už definitivně bez spalovacích motorů

Takže problémy s prodeji znamenaly velké rozvažování, jestli značku zcela nezrušit. V hodině dvanácté se nakonec firma dohodla s čínskou značkou Geely . Ta pro novou generaci dodá elektrickou techniku, Daimler zase připraví nový design. Jenže to až od roku 2022.

A tak Smart už před rokem zcela zbavený spalovacích motorů, což je součást strategie, musí do té doby pokračovat. Model ForTwo tak dostane nový design, aby jeho prodeje nespadly úplně. Zatím nemáme žádnou fotografii, ale zato máme nákres. Ten ukazuje, že světla se co do velikosti vlastně nezmění, zato se upraví přední maska.