Slavná vejtřaska má nástupce, Loprais s ní pojede Dakar

Přezdívá jí „Lady”, tedy „Dáma”, v dalším odkazu na minulost, i když už ne tak vzdálenou – dosud jezdil s Tatrou Jamal, které se říkalo „Queen”, česky „Královna”. Víme, že v útrobách V4S DKR pracuje motor Iveco a automatická převodovka Allison, ale to je zatím všechno.

Firma Praga sice už dnes náklaďáky nevyrábí, zaměřuje se na malosériová sportovní a závodní auta, ale je partnerem Lopraisova týmu. To také znamená, že neexistuje žádná civilní verze V4S, kterou by bylo možno si koupit – je to jen jméno tohoto speciálu.