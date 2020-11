Škoda Superb se má vyrábět na Slovensku, koncern VW tam rozšíří továrnu

Škoda Superb se ve všech třech svých moderních generacích vyrábí ve východočeských Kvasinách. V blízké budoucnosti by tomu ale mělo být jinak –výroba by se měla přesunout do Devínské Nové Vsi nedaleko Bratislavy. Uvádí to slovenský Denník N s odkazem na rozhovor, který šéf koncernu Herbert Diess dal německému magazínu Automobilwoche.