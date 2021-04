Škoda slaví 120 let motorsportu: Tohle byli první čtyřkoloví vítězové z Mladé Boleslavi

Na zatáčku 20. let minulého století na světě prakticky neexistoval významný automobilový závod, kterého by se neúčastnilo a nebralo v něm některé ze tří prvních míst některé ze závodních automobilů od firmy Laurin & Klement, předchůdce dnešní Škody Auto. V Mladé Boleslavi ale začali se závodními speciály ještě o něco dříve.

Vůbec první úspěchy zaznamenaly před neuvěřitelnými 120 lety motocykly od L & K, nicméně Václavové Laurin a Klement dobře věděli, že ty pravé příležitosti na ně čekají v automobilovém průmyslu. Motocykly je navíc naučily to, že nejlepším marketingovým tahem jsou triumfy v motorsportu, a tak se v roce 1905 začalo v Boleslavi pracovat na prvním závoďáku.

120 let Škody Motorsport oslaví 12 speciálů Fabia Rally2 evo

Prvním vítězem se o rok později stal vůz Voiturette B. Měl dnes úsměvný výkon 9 koňských sil a maximálně mohl jet 45 km/h, což bohatě stačilo na to, aby v závodech v rakouském Semmeringu obsadil první, druhé a čtvrté místo. Obrovský úspěch předznamenal další roky rekordů a dal mimo jiné vzniknout i legendárnímu modelu L & K FC.

Speciál FC vznikl na platformě v té době extrémně úspěšného osobního auto typu F, za kterým stál tehdejší šéfinženýr Otto Hieronimus. Nebylo proto divu, že si pod křídla vzal i jeho závodní verzi. A vyplatilo se. Celkem L & K vyrobilo devatenáct aut, která se od sebe poměrně dost lišila. Podle různých závodních kategorií se pod kapotou objevovaly motory s objemy od 2 do 2,5 litru. Pohonné jednotky přitom dodávaly sílu přes třístupňovou převodovku na zadní kola tak, jak to má u pravých sportovních aut být. Legendární modely se v Mladé Boleslavi vyráběly celkem tři roky od roku 1907 do konce roku 1909.