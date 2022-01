Škoda chce zlepšit svůj software, spojila se s českou IT firmou

Nyní oznámila spojení s IT holdingem Etnetera Group v podniku Green:Code. Nový podnik bude sídlit v Praze a v příštích pěti letech přijme až 200 specialistů. Firmy to uvedly ve společné tiskové zprávě.

V první fázi se Green:Code soustředí na nábor IT odborníků. Nabírat bude hlavně vývojáře, softwarové architekty, analytiky, designéry a testery. Ti se budou moci již od letošního roku zapojit do vývoje prvních projektů a ovlivnit tak podobu softwaru, který budou celosvětově používat zákazníci Škody. Jejími hlavními cíli totiž jsou optimalizace uživatelské zkušenosti zákazníků Škodovky a vytvoření softwaru nové generace pro éru elektromobility.

„Škoda Auto se společností Etnetera již mnoho let úspěšně spolupracuje. Společně jsme například vyvinuli aplikace pro chytré telefony MyŠkoda a Škoda Plus. Založením společného podniku Green:Code nyní naše partnerství posouváme na další úroveň. Škoda bude využívat odborných znalostí, rychlosti a kvality výkonu společnosti Etnetera. Naším cílem je, aby naše produkty byly uživatelsky ještě přívětivější a interní procesy ještě efektivnější. Těšíme se, že budeme moci dále posouvat cíle digitalizace společnosti,“ uvedl vedoucí IT ve Škodě Klaus Blüm.