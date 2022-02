Šílený koncept se stane skutečností. Terénní, ale placaté Lamborghini zachytilo špionážní video

Se záběry přišla stránka CarSpyMedia, která je umístila na svůj YouTube kanál. Na videu je například jasně vidět mírně přepracovaná přední maska. Naopak oproti původnímu konceptu autu chybí zvětšené a plastové lemy blatníků, které by vůz chránily před špínou a kameny. Vůz má ale i tak větší pneumatiky s hrubším dezénem.

Otázkou je, co vlastně Lamborghini s modelem Huracan Sterrato plánuje. Generální ředitel automobilky Stephan Winkelmann naznačil, že by vůz mohl být jedním ze čtyř modelů, které Italové letos představí. „Máme příležitost udělat něco speciálního v byznysu se supersportovními vozy. Něco, co dosud nebylo k vidění,“ uvedl Winkelmann pro server Autocar.