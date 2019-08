Servisní svolávací akce jednoho z nejprodávanějších aut se týká jediného kusu

Jen za rok 2018 se v USA prodalo 909 tisíc Fordů F-Series a 537 tisíc pick-upů Ram. Když se nějaká svolávací akce týká takovýchto modelů, většinou musí do servisu desítky či stovky tisíc aut. Ne tak v tomto případě. Tentokrát jde o jeden jediný kus Ramu 1500.

Tento jeden přístrojový štít se dostal do produkčního vozu 6. prosince 2018. Byl součástí série přístrojových štítů, které mířily do předprodukčních testovacích vozidel, ale omylem byl namontován do auta pro zákazníka.