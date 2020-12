Santovo Bentley. Speciální Flying Spur má na přídi sošku soba

Měnil by Santa Claus, který nosí vánoční dárky dětem ve Velké Británii nebo USA, svých osm sobů za nové exkluzivní Bentley Flying Spur The Reindeer Eight? Těžko říct, nicméně je jisté, že by se mu v nové limitované edici od britské automobilky rozvážely dárky hodně pohodlně a ve velkém stylu.