Rychlý test prvního elektrifikovaného Subaru: Elektro-boxer funguje skvěle

Bez velikého humbuku, alespoň v Evropě, přišlo před rokem a půl na svět Subaru Forester páté generace. Možná i proto, že vizuální změny jsou dost malé na to, abyste je přehlídli, pokud hned vedle nestojí předchůdce. Napovím vám – největší změny jsou v nových předních a zadních světlech. Tedy, z těch, co jsou vidět.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Subaru

V útrobách se toho totiž změnilo mnohem více. Předně, nový Forester stojí na platformě Subaru Global, která podpírá např. i Imprezu, a je o 70 % tužší ve zkrutu. Takže se do ní může nově naladěné odpružení lépe opřít.

České zastoupení Subaru nám však na tiskové konferenci představilo primárně něco jiného než auto samotné. Je to první krůček značky do elektromobility – hybridní pohonné ústrojí e-Boxer.

Jezdí i čistě na elektřinu

Tenhle systém je někde na půli cesty mezi mild hybridem a skutečným hybridním autem – dokáže totiž jezdit i čistě na elektřinu. Do nějakých 30 km/h, jen když plyn sotva lechtáte a jen na velmi krátké vzdálenosti – ale částečně bezemisní provoz, např. pro popojíždění v zácpě nebo manévrování na parkovišti, je možný.

Pohonné ústrojí s názvem e-Boxer vzniklo upravením přímovstřikového atmosférického boxeru FB20 pro spolupráci s elektřinou. Jednou z hlavních změn tímto směrem je nahrazení alternátoru startér-generátorem, který je napojen na motor pomocí řemene.

Malý displej na vrchu palubní desky ukáže, na co zrovna jedete. Teď je vůz poháněn jak spalovacím motorem (v oranžové barvě), tak i elektromotorem (v zelené). Foto: Subaru

Zatímco ale v ostatních mild-hybridních systémech je to všechno, co z elektrického pohonu dostanete, a tenhle motůrek přidává tomu spalovacímu trošku točivého momentu, u e-Boxeru je to skutečně jen startér-generátor, nic víc. O elektrický pohon se stará malý elektromotor, umístěný na zadní straně převodovky, v ose horního kužele mechanismu CVT. Je uvnitř skříně a nijak neubírá prostornosti interiéru.

Má výkon 12,3 kW a skutečně dokáže víc než 1,5 tuny těžké auto pohánět, ale vážně jen velmi pomalu a v nízkých rychlostech. Vyjel jsem na elektřinu z parkoviště a po hrbolaté cestě asi patnáctikilometrovou rychlostí se doplazil k výjezdu z areálu. Pak už při větším sešlápnutí plynu naskočil benzínový boxer.

Baterie je umístěna pod podlahou kufru nad zadní nápravou. Takže pokud chcete rezervní kolo, můžete ho leda tak naložit do kufru nebo na zahrádku na střechu. Foto: Subaru

Přidaná síla elektromotoru je nejvíc znát v nízkých rychlostech. Doplňuje zátah tam, kde spalovacímu motoru chybí, a rozjezdy jsou opravdu svižné. Když seznámím plynový pedál s podlahou, okamžitý zátah je lepší, ale rychle mizí a zůstává 150 koní spalovacího motoru.

CVT při plném plynu nesahá okamžitě k virtuálním kvaltům, z 20 km/h až někam ke stovce zrychlí plynule a bez simulovaného řazení. Na jednu stranu to není úplně příjemné chování, je-li řidič zvyklý na řazení. Na druhou stranu tak může CVT využít své jediné výhody – může udržet motor v optimálních otáčkách pro co nejlepší zrychlení.

Není to trhač okresek

Ne že by toho zrychlení bylo nějak hodně, přeci jen má spalovací motor pouhých 150 koní a nový Forester s e-Boxerem pod kapotou váží s řidičem přes 1,7 tuny.

Situace displejů je poněkud neobvyklá, ale zase máte o všem přehled. A dozvíte se tu i teplotu oleje. Foto: Subaru

Když už jsem nakousl hmotnost – baterie samotná váží jen 25 kg, ale není to jen ona, která ve voze přibyla. Celkem přidává elektrická část pohonného ústrojí 50 kg na přední a 60 kg na zadní nápravě. To je ale zčásti dobrá zpráva, protože se tím zlepšilo rozložení hmotnosti. Normální Forester ho má 60,4:39,6 na přední: zadní nápravu, u e-Boxeru to je 59,3:40,7.

To z něj samozřejmě nedělá žádného trhače okresek, se 150 koňmi na 1,7 tuny váhy jím ani být nemůže. Proto mě ani příliš nemrzí, že jsem neměl čas vzít Forestera někam do zatáček. Že se konstruktérům podařilo zvládnout náklony vysoké karoserie, odhalilo několik křižovatek, a že je podvozek tuhý, ale nikoliv přímo nepohodlný, zase rychle ukázaly všudypřítomné díry v pražských silnicích.

Podvozek je tuhý, ale nikoliv nepohodlný. Foto: Subaru

Subaru se tradičně chlubí i stálým pohonem všech kol a na prezentaci e-Boxeru se rozhodlo nám ho předvést. Platformami nasimulovalo zkřížení náprav tak velké, že se protilehlá kola dostala do vzduchu. Pro řadu čtyřkolek, které nemají samosvorné diferenciály nebo rovnou uzávěrky, tohle znamená stopku.

Forester má „jen“ jízdní režim X-Mode a elektronické asistenty, kteří by měli zajistit, že se vůz i takhle rozjede. Dokud jsem měl kinetickou energii, všechno v pořádku, ale když jsem ve zkřížení náprav zastavil, vozu trvalo hodně dlouho, než se dal do pohybu. Ale rozjel se, a to je důležité.

Nedostatek prostoru na zadních sedačkách tohle auto nezná. Foto: Subaru

Na zkoušku jízdních vlastností ve skutečném, nikoliv simulovaném terénu nebyl čas, stejně jako na test spotřeby. Normovaná spotřeba dle WLTP je 8,1 litru benzínu v kombinaci. Jak to bude ve skutečnosti, zjistíme lépe při standardním testu.

Stejně jako to, jak se s Foresterem žije. První dojmy ale nejsou špatné. Přední sedačka je pohodlná a zvětšená skříň převodovky nezasahuje viditelně do prostoru v kabině. Na zadní lavici je opravdu hodně místa a vnější sedačky jsou vyhřívané, ale nižší stupeň je sotva znatelný. Na hlubší zkoumání si ale musíme ještě počkat.

Subaru Forester e-Boxer

Spalovací motor:

1995 ccm, plochý zážehový čtyřválec Max. výkon spalovacího motoru:

110 kW (150 k) při 5600-6000 ot./min Max. točivý moment spalovacího motoru:

194 N.m při 4000 ot./min Max. výkon/točivý moment elektromotoru:

12,3 kW (16,7 k)/66 N.m

Baterie:

Li-Ion, 4,8 Ah, 118,4 V, 25 kg

Převodovka:

Bezestupňová (CVT) s kapalinovým měničem

0-100 km/h:

11,8 s

Nejvyšší rychlost:

188 km/h

Průměrná spotřeba (WLTP):

8,1 l/100 km

Provozní/maximální hmotnost:

1727-1767/2185 kg

Délka x šířka x výška:

4625 x 1815 x 1730 mm Základní/maximální objem zavazadelníku:

509/1179 l

Poháněná náprava:

4x4 Základní cena:

900 000 Kč



Subaru Forester e-Boxer Foto: Subaru Dalších 14 fotografií

Podívejte se na aktuální nabídku nových i ojetých aut Subaru na Sauto.cz.