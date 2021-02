Ruský youtuber v novém Porsche proboural výlohu autosalonu. Prý si spletl pedály

Že si někdo splete pedál brzdy s plynem a způsobí tak nehodu, by se nestalo poprvé. Jenže u člověka, který pravidelně jezdí na okruh a driftuje, to považujeme za přinejmenším nepravděpodobné.

Jméno Michaila Litvina vám možná něco říká – je to onen člověk, který loni na podzim zapálil svůj plně funkční Mercedes-AMG GT údajně jako vzkaz automobilce, že jedno z jejích dealerství nepracuje, jak by mělo. Počet zhlédnutí videa je v desítkách milionů.

Nové video začíná herci v kostýmech Stalina a Lenina, kteří očividně otrávenému Litvinovi mluví do toho, co by měl dělat se svými penězi, načež přichází Putin a youtuberovi říká, že by svůj život měl žít tak, jak chce on, ne podle rad ostatních.