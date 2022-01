Renault a Dacia v Česku loni klesaly, letos budou mít napilno

Stejně jako všechny ostatní automobilky, i skupina Renault - tedy značky Renault a Dacia - po skončení z různých důvodů náročného roku 2021 bilancuje a přináší i výhled do budoucna. Skupina prodala za rok 2021 celkem 2 696 401 vozů a Dacia byla v Evropě mezi nejlepší trojkou co do prodejů soukromým zákazníkům.